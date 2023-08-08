МИИР об очередниках на жилье: Растут иждивенческие настроения

О состоянии списка претендентов на жилье из государственного фонда и проблемах формирования очереди рассказал заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Бауыржан Кабдол, передает Zakon.kz.

На брифинге в СЦК 8 августа заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Бауыржан Кабдол уточнил, что постановка на очередь, снятие и предоставление жилья осуществляется акиматами. На сегодня в акиматах в очереди стоят 646 965 граждан.



"В последние годы очередь (нуждающихся в жилье из государственного фонда) растет прогрессивными темпами. Так за 10 лет очередь возросла в 6 раз. Это говорит об увеличении иждивенческого настроения населения". Бауыржан Кабдол

Он также обратил внимание на многочисленные жалобы с стороны граждан на то, что в очереди стоят граждане, не нуждающиеся в жилье. В связи с этим Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с Министерством цифровизации проведен анализ очередников на предмет соответствия требованиям закона.

"По данным анализа выявлены следующие несоответствия. 96 100 очередников имели жилье за последние 5 лет, 533 гражданина в очереди не имеют гражданства РК, 91 400 очередников место регистрации не совпадет с регионом, где он стоит в очереди, 29 тысяч очередников без прописки, 15 600 человек числятся умершими. В общем из почти 647 000 очередников 232 000 потенциально не соответствуют требованиям законодательства и подлежат снятию с очереди". Буыржан Кабдол

По его словам, акиматы начнут снимать с очереди граждан, имеющих несоответствия, вследствие чего действительно нуждающиеся продвинутся в очереди.