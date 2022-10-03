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V Всемирные игры кочевников пройдут в Казахстане

Токаев принял Кошанова Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Мажилиса Парламента Ерлана Кошанова, сообщает Zakon.kz.

Как следует из публикации Акорды, председатель Мажилиса рассказал президенту об участии делегации Казахстана в торжественном открытии IV Всемирных игр кочевников в турецком городе Изнике.

Тюркское сообщество единогласно поддержало заявку Казахстана на проведение следующих V Всемирных игр кочевников в 2024 году, – говорится в сообщении.

Также уточняется, что главу государства проинформировали о текущей законотворческой работе Мажилиса Парламента.

В частности, мажилисменами рассмотрены и направлены в Сенат проекты законов "Об уполномоченном по правам человека", "О Конституционном суде", "О прокуратуре", а также поправки в ряд конституционных и других законов. Обсуждение данных документов проходило с привлечением экспертных кругов, открыто для общества и СМИ.

Одобренные палатой законопроекты направлены на практическую реализацию ключевых положений конституционной реформы, за которую казахстанцы проголосовали на референдуме 5 июня. Вводимые нормы позволят усилить защиту конституционных прав граждан и расширить участие населения в политической жизни страны.

Ерлан Кошанов сообщил президенту об основных приоритетах деятельности в рамках парламентской дипломатии и взаимодействия с законодательными органами зарубежных государств.

Ранее сообщалось, что Казахстан завершил IV Всемирные игры кочевников тремя золотыми медалями. Соревнования проходили в турецком Изнике.

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Мажилис Парламента РК Кошанов Ерлан Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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