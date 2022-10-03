Вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта не стоит, заявил МИД РК

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будет вмешиваться в российско-украинский конфликт, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования в соответствии с международным правом и уставом ООН.

В целом, зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно признанными территориями государств – членов организации и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит, – сказал Айбек Смадияров на брифинге.

Военный конфликт в Украине начался 24 февраля.

27 сентября завершились референдумы по присоединению самопровозглашенных ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Согласно официальным данным, большинство жителей этих областей проголосовали "за". Договоры о вхождении украинских территорий в состав РФ подписали 30 сентября в Кремле.

26 сентября МИД Казахстана озвучил позицию по поводу референдумов.