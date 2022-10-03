В Туркестанской области уходивший от погони водитель погиб в ДТП

В Туркестанской области водитель, уходя от погони полицейских, совершил ДТП и погиб в нем, сообщает Zakon.kz.

На одной из улиц села Коксайек полицейские заметили странное движение автомобиля ВАЗ-2103, водителя заподозрили в нетрезвом вождении.

В этот момент водитель вместо остановки прибавил скорость и попытался скрыться. После чего автомобиль столкнулся с другими автомашинами.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2103 скончался на месте, его пассажирку и водителя автомобиля Audi 100 госпитализировали в больницу.

Родственники погибшего водителя по факту ДТП написали заявление в отношении полицейских. Управлением собственной безопасности ДП Туркестанской области проводится служебное расследование. В настоящее время проводятся всесторонние следственные действия по установлению причин и обстоятельств ДТП.

23 сентября в Караганде полицейский получил ранение во время погони. В начале августа сообщалось, что погоня столичных полицейских в стиле GTA за Toyota Camry рассмешила Казнет.