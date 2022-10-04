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Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре

сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре Фото: Zakon.kz
С этого года у казахстанцев появился новый праздник – День Республики, который отмечается 25 октября, сообщает Zakon.kz.

Согласно изменениям, внесенным в Закон "О праздниках в Республике Казахстан", День Республики является национальным праздником.

Он выпадает на вторник и для рационального использования рабочего времени правительство Казахстана подготовило постановление о переносе дня отдыха с субботы 22 октября 2022 года на понедельник 24 октября 2022 года.

Таким образом, на День Республики при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут 23, 24 и 25 октября.

При шестидневной рабочей неделе - два дня: 23, 25 октября (воскресенье, вторник).

сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре

Фото: Zakon.kz

Всего рабочих и выходных дней в октябре:

  • при пятидневной рабочей неделе - 20 рабочих дней и 11 выходных дней;

  • при шестидневной рабочей неделе - 25 рабочих дней и 6 выходных дней.

22 сентября на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли поправки по вопросам кинематографии, культуры и праздников, предусматривающие возвращение 25 октября – Дня Республики – в число госпраздников.

16 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Об этом он сообщил на первом заседании Национального курултая.

25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана.

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