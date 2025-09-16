#АЭС в Казахстане
Право

Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре 2025 года

казахстанский флаг на фоне видов Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 10:46
В Казахстане 25 октября отмечается национальный праздник – День Республики, сообщает Zakon.kz.

В этом году День Республики выпадает на субботу, это дает дополнительный выходной за счет переноса выходного дня на понедельник 27 октября. В итоге казахстанцы отдохнут три дня подряд: 25, 26 и 27 октября.

Как отдыхаем в октябре 2025 года:

  • при пятидневной рабочей неделе: 25, 26, 27 октября;
  • при шестидневной рабочей неделе: 25, 26 октября выходные, 27 октября – рабочий день.

В общей сложности в октябре при пятидневной рабочей неделе получится 9 выходных и 22 рабочих дня.

дни отдыха в октябре 2025 года, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 10:46

Фото: Zakon.kz

День Республики – единственный национальный праздник страны. 25 октября 1990 года постановлением Верховного Совета КазССР была принята декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.

Через 5 лет 18 октября указом президента РК 25 октября объявлен национальным праздником Республики Казахстан – Днем Республики.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
