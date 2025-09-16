Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре 2025 года
В Казахстане 25 октября отмечается национальный праздник – День Республики, сообщает Zakon.kz.
В этом году День Республики выпадает на субботу, это дает дополнительный выходной за счет переноса выходного дня на понедельник 27 октября. В итоге казахстанцы отдохнут три дня подряд: 25, 26 и 27 октября.
Как отдыхаем в октябре 2025 года:
- при пятидневной рабочей неделе: 25, 26, 27 октября;
- при шестидневной рабочей неделе: 25, 26 октября выходные, 27 октября – рабочий день.
В общей сложности в октябре при пятидневной рабочей неделе получится 9 выходных и 22 рабочих дня.
День Республики – единственный национальный праздник страны. 25 октября 1990 года постановлением Верховного Совета КазССР была принята декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.
Через 5 лет 18 октября указом президента РК 25 октября объявлен национальным праздником Республики Казахстан – Днем Республики.
