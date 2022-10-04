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Кибератаки на Казнет прокомментировало Минцифры

Кибератаки на Казнет прокомментировало Минцифры Фото: pxhere
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в кулуарах правительства прокомментировал хакерские атаки на Казнет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава ведомства заявил, что министерство вырабатывает госполитику в области информбезопасности. Организация, занимающаяся устранением атак – Государственная техническая служба.

Откуда производятся эти DDoS-атаки, какая организация за этим стоит, мы эту информацию не можем дать, потому что у нас ее нет. Те, кто эти атаки организовывает, используют прокси-сервера, VPN-сервера. Они пытаются замаскироваться. С внутреннего контура атаки намного прозрачнее, чем с внешнего. Поэтому эти атаки точно с внешнего контура, то есть за Казахстаном.Багдат Мусин

Масштабные DDoS-атаки на казахстанский сегмент интернета Государственная техническая служба фиксировала на протяжении недели, что привело к росту нагрузки на магистральные каналы операторов связи. Пик атак пришелся на 28 сентября.

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