Подробности хакерских атак на Казнет рассказали в ГТС

В АО "Государственная техническая служба" рассказали подробности хакерских атак на казахстанские сайты, сообщает Zakon.kz.

Масштабные DDoS-атаки на казахстанский сегмент интернета ведомство фиксировало на протяжении нескольких дней, что привело к росту нагрузки на магистральные каналы операторов связи.

Нарастающая вредоносная активность была замечена 24 сентября 2022 года и постоянно увеличивалась. Пик атаки пришелся на сегодня, 28 сентября.

Атаки такого типа затрудняют работоспособность веб-сервисов и нацелены на полный отказ интернет-ресурсов.

Для DDoS-атаки использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств, называемые ботнетами.

На текущий момент все работает в штатном режиме.

Утром 28 сентября казахстанцы жаловались на сбои в работе интернета. Корреспондент редакции обратился за комментарием в пресс-службы операторов связи. Там ответили, что у них все работает в штатном режиме, – проблема глобальная, а не на стороне операторов.

На фоне сбоя интернет-соединения в аэропортах Алматы и Атырау произошла задержка рейсов, так как регистрацию пришлось проводить вручную.

25 сентября в "Государственной технической службе" сообщили о фиксации масштабных DDoS-атак на казахстанский сегмент интернета.