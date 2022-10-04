Экибастузец с помощью коктейля Молотова поджег квартиру супруги, с которой разводится
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Житель Экибастуза закинул на балкон квартиры собственной жены коктейль Молотова. Бутылка с зажигательной смесью разбилась и произошел пожар, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 24 сентября в 5 утра. В это время 38-летняя женщина спала. Она проснулась и сразу же вызвала пожарных, которые ликвидировали возгорание.
Позже прибыли и сотрудники полиции. В кратчайшие сроки они установили виновника пожара и задержали его.
В правоохранительных органах сообщили, что злоумышленником оказался 44-летний муж владелицы квартиры, с которым она пытается развестись.
По данному факту начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства страны.Пресс-служба ДП Павлодарской области
В июне полицейские Усть-Каменогорска задержали мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге частного дома. В правоохранительных органах сообщали, что это случилось после ссоры с сожительницей задержанного.
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