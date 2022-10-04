Первая ракетка мира Карлос Алькарас проиграл на старте Astana ATP 500

Лучший теннисист мира Карлос Алькарас не смог пройти стартовый круг на крупном международном турнире Astana ATP Open. За выход во второй круг престижных состязаний 19-летний испанец не смог одолеть ветерана ATP-Tour – бельгийца Давида Гоффена, сообщает Zakon.kz.

Давид Гоффен должен был покинуть турнир накануне, так как проиграл в финале отбора итальянцу Луке Нарди. Однако ему попался так называемый счастливый билет "лаки-лузер", который позволил бельгийцу остаться в основной сетке.

Фото: Instagram/ktf.kz

31-летний Давид Гоффен сумел дать бой первой ракетке мира и нанес Карлосу Алькарасу первое поражение на уровне ATР-Тура после его триумфа на открытом чемпионате США. 66-й номер мирового рейтинга был лучше Алькараса в двух партиях – 7:5, 6:3. Далее бельгийского теннисиста ждет француз Адриан Маннарино.

Таким образом, это вторая громкая сенсация за день. Первая произошла утром в Токио.

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