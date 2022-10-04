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Первая ракетка мира Карлос Алькарас проиграл на старте Astana ATP 500

Теннис Поражение 1-ой ракетки Фото: Instagram/usopen
Лучший теннисист мира Карлос Алькарас не смог пройти стартовый круг на крупном международном турнире Astana ATP Open. За выход во второй круг престижных состязаний 19-летний испанец не смог одолеть ветерана ATP-Tour – бельгийца Давида Гоффена, сообщает Zakon.kz.

Давид Гоффен должен был покинуть турнир накануне, так как проиграл в финале отбора итальянцу Луке Нарди. Однако ему попался так называемый счастливый билет "лаки-лузер", который позволил бельгийцу остаться в основной сетке.

Теннис Победа Алькарас

Фото: Instagram/ktf.kz

31-летний Давид Гоффен сумел дать бой первой ракетке мира и нанес Карлосу Алькарасу первое поражение на уровне ATР-Тура после его триумфа на открытом чемпионате США. 66-й номер мирового рейтинга был лучше Алькараса в двух партиях – 7:5, 6:3. Далее бельгийского теннисиста ждет француз Адриан Маннарино.

Таким образом, это вторая громкая сенсация за день. Первая произошла утром в Токио.

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Куандык Шынасилов
Астана Казахстан
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