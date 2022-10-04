Директор Костанайского филиала "Қазтеміртранс" осужден за коррупцию

Фото: Zakon.kz

3 октября вынесен обвинительный приговор в отношении директора Костанайского филиала АО "Қазтеміртранс" Б. Усабекова и директора ТОО "Вадиса М" С. Таирова, сообщает Zakon.kz.

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