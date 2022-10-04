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Директор Костанайского филиала "Қазтеміртранс" осужден за коррупцию

Директор Костанайского филиала ҚазТемірТранс осужден за коррупцию Фото: Zakon.kz
3 октября вынесен обвинительный приговор в отношении директора Костанайского филиала АО "Қазтеміртранс" Б. Усабекова и директора ТОО "Вадиса М" С. Таирова, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Антикоррупционной службе, они обвинялись в получении и даче взятки за беспрепятственную и ускоренную поставку грузовых вагонов.

Суд приговорил Усабекова к шести годам лишения свободы. Таирову назначен штраф в размере 20-кратной суммы взятки – 24 млн тенге.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Пресс-служба Антикоррупционной службы

Приговор не вступил в законную силу.

16 июня был задержан директор филиала АО "Қазтеміртранс".

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Анастасия Стативкина
Антикор Костанайская область
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