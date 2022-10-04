Директор Костанайского филиала "Қазтеміртранс" осужден за коррупцию
Фото: Zakon.kz
3 октября вынесен обвинительный приговор в отношении директора Костанайского филиала АО "Қазтеміртранс" Б. Усабекова и директора ТОО "Вадиса М" С. Таирова, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в Антикоррупционной службе, они обвинялись в получении и даче взятки за беспрепятственную и ускоренную поставку грузовых вагонов.
Суд приговорил Усабекова к шести годам лишения свободы. Таирову назначен штраф в размере 20-кратной суммы взятки – 24 млн тенге.
Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Пресс-служба Антикоррупционной службы
Приговор не вступил в законную силу.
16 июня был задержан директор филиала АО "Қазтеміртранс".
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