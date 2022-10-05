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Президент Туркменистана в октябре посетит Казахстан

визит президент Казахстан и Туркменистан Фото: gov.kz
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов с государственным визитом в октябре прилетит в Казахстан. Об этом стало известно в ходе политических консультаций, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении, замминистры иностранных дел Казахстана и Туркменистана провели видеоконференцию и обсудили перспективы сотрудничества между странами.

Также сказано, что особое внимание было уделено рассмотрению реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Касым-Жомарта Токаева в Ашхабад в октябре 2021 года.

Кроме того, представители ведомства обговорили подготовку визита Сердара Бердымухамедова в Казахстан в октябре 2022 года, а также участию туркменской стороны в предстоящих 6-м саммите СВМДА, Совете глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия – Россия".Пресс-служба МИД РК

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Ашхабад 29 июня. Тогда состоялся шестой саммит глав прикаспийских государств.

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Анастасия Московчук
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