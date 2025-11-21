Президент Туркменистана посетит Казахстан с госвизитом
Фото: akorda.kz
По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 24-25 ноября Астану с государственным визитом посетит президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, сообщает Zakon.kz.
Об этом 21 ноября сообщили в Акорде.
"В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана", – говорится в сообщении.
