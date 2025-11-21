#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.19
597.32
6.43
Политика

Президент Туркменистана посетит Казахстан с госвизитом

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов, Казахстан и Туркменистан, Казахстанско-туркменские отношения, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 18:02 Фото: akorda.kz
По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 24-25 ноября Астану с государственным визитом посетит президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 ноября сообщили в Акорде.


"В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Президент Туркменистана поздравил Токаева с юбилеем
11:05, 17 мая 2023
Президент Туркменистана поздравил Токаева с юбилеем
Президент Кореи принял приглашение Токаева и вскоре посетит Казахстан
10:32, 07 июня 2024
Президент Кореи принял приглашение Токаева и вскоре посетит Казахстан
Токаев 4-5 ноября с госвизитом посетит Францию
22:01, 31 октября 2024
Токаев 4-5 ноября с госвизитом посетит Францию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: