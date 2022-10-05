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В МИД Казахстана заявили о минусовой миграции россиян

В МИД Казахстана заявили о минусовой миграции россиян Фото: генеральное консульство РК в Омске
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию с прибывающими в страну гражданами России, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса его спросили о том, какова на сегодня ситуация с количеством мигрантов из соседней страны.

По последним данным, вчера была минусовая миграция из России, то есть количество выехавших граждан РФ превысило количество въехавших граждан РФ, – ответил Смадияров.

С 21 сентября более 200 тысяч россиян въехали в Казахстан после объявления частичной мобилизации, выехало – 147 тыс.

По данным главы МВД РК, 3 октября в Казахстан прибыло 7 тыс. граждан России, выехало – около 11 тыс. человек.

27 сентября и. о. председателя Комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков сообщил, что с 1 апреля на гражданство подал 441 гражданин РФ, из которых 117 – этнические казахи из России.

Бюро национальной статистики в сентябре сообщало, что в январе-июле 2022 года число прибывших в страну составило 5409 человек, число выбывших - 18 198, сальдо миграции было минусовым и составило 12 789 человек.

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