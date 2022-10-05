Стоматолог из Талгара открыл музей скульптур из бытовой техники и автохлама

Шесть лет назад Куаныш Мухамеджанов оставил профессию стоматолога, которой отдал 10 лет. Решение открыть и украсить свое кафе скульптурой трансформера навсегда изменило жизнь врача. С тех пор он дает вторую жизнь отходам, превращая их в искусство, сообщает Zakon.kz.

Журналисту редакции удалось встретиться и увидеть произведения скульптора-самоучки своими глазами.

Свои работы Куаныш создает исключительно из вторсырья. В ход идут старые стиральные машины, пылесосы и даже двигатели от машин. Автор необычных работ просит называть его скульптором ресайкл-арта.

Фото: Zakon.kz

На сегодняшний день в музее около 40 арт-скульптур, 32 из них собраны Куанышем собственноручно. В его коллекции не только роботы, женщина-терминатор, косплей костюмы, дракон, динозавр, но и настоящий звездолет.

Фото: Zakon.kz

– В какой-то момент я понял, что не хочу всю жизнь заниматься чем-то ради денег. Они всегда были для меня на втором плане. Решил попробовать свои силы в бизнесе. Все началось с открытия семейного кафе, и чтобы привлечь клиентов, решил у входа установить робота. Подобное я видел в Таиланде, когда отдыхал с семьей. Узнал стоимость инсталляции, она была слишком высокой. Поэтому решил сделать все своими руками, и у меня получилось, – рассказывает Куаныш.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Первой работой Куаныша стал желтый трансформер Бамблби, узнаваемый персонаж из популярного фильма. При его создании конструктор использовал запчасти от своей старой машины, раковину, а голову сделал из кастрюли. Это увлечение буквально захватило талгарца, и он решил отойти от бизнеса и посвятить себя новому детищу. К этому моменту стали поступать первые предложения и ему даже удалось немного на этом заработать.

Я хотел, чтобы эти скульптуры казались живыми. Дети, которые приходят в музей, думают, что они настоящие. Например, на этого зеленого робота ушло около 18 пылесосов. Я подбираю их по цвету, форме, и когда нужное количество материала собирается, я уже приступаю к работе. Самое тяжелое в этом деле – сбор материалов, на это уходит от полугода до года, а так, если есть вдохновение, собираю их за месяц, – рассказывает автор скульптур.

Фото: Zakon.kz

По словам Куаныша, он с самого детства увлекался роботами и комиксами, поэтому при виде будущих деталей у него сразу появляется образ следующей инсталляции, а уже в процессе работы он просто импровизирует. Сейчас, помимо роботов, в коллекции мужчины есть единственный в Казахстане космический корабль – звездолет.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Это самая масштабная работа Куаныша. Весит техника почти четыре тонны, а на ее создание ушло чуть больше полугода. В процессе создания корабля были использованы различные предметы и детали бытовой техники от стиральных машин, телевизоров, газовых плит, холодильников. А также непригодные карбоновые части воздушных судов, которые отдала ему одна из казахстанских авиакомпаний.

Моя детская мечта была – стать астрономом, космонавтом или инженером. Я пытался моделировать роботов, но понял, что электроника – это не мое. До 35 лет не мог определиться – вроде мне нравятся роботы, но при этом я не могу их конструировать. А потом, когда создал первого робота, понял, что мой конек – создание их дизайна. Я могу собрать внешнюю оболочку, а внутри его оборудовать уже не получается. Куаныш

Фото: Zakon.kz

Работы Куаныша берут в аренду и покупают крупные казахстанские компании. А городские и местные чиновники его работами не интересуются. Хотя мужчина уверен, что ресайкл-скульптуры могли бы украшать детские площадки и радовать детишек.

Моя мечта – открыть в городе большой музей, прототип московского музея восстания машин. Это было бы отличное решение для привлечения туристов, так как сейчас в мой маленький музей приезжают только из Каскелена, Конаева, Талдыкоргана и других городов. Вот если расширить масштабы, представьте, сколько людей приехало бы к нам, – поделился Куаныш.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Скульптор-самоучка рассказывает, что для вдохновения и старта в создании новой скульптуры немаловажны путешествия. Именно в таких поездках ему приходят новые идеи.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что у Куаныша есть единомышленники, с которыми он обменивается опытом, а также совместно создает новые инсталляции.

Фото: Zakon.kz

Есть у талгарского ресайкл-скульптора большая мечта. Он планирует открыть собственную студию, где намерен обучать детей основам дизайна и созданию небольших роботов. А пока Куаныш работает над новой идеей –созданием "зомбимобиля".

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Автор: Дарига Турысбекова