У подножия египетских пирамид открыли грандиозный музей, который строили больше 20 лет

1 ноября свои двери для туристов открыл Большой Египетский музей (Grand Egyptian Museum) – грандиозный проект, строительство которого заняло более 20 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, огромная достопримечательность стоимостью 1 млрд долларов, также известная как Музей Гизы, позиционируется как крупнейший в мире археологический объект, посвященный одной цивилизации.

Музей расположен чуть более чем в километре от пирамид Гизы, занимая площадь 470 тысяч квадратных метров. Впервые комплекс был анонсирован еще в 1992 году, но его строительство началось только в 2005 году. При этом некоторые помещения музея были открыты в тестовом режиме осенью 2024 года.

В Большом Египетском музее размещены более 50 тысяч экспонатов, включая 83-тонный колосс Рамсеса II возрастом 3200 лет и 4500-летнюю ладью фараона Хеопса, которому приписывают строительство пирамид.

Комплекс включает в себя 24 тысяч квадратных метров постоянной экспозиции, а также детский музей, конференц-залы, образовательные учреждения, торговую зону и большой центр консервации. В 12 основных галереях, открывшихся в прошлом году, экспонируются древности, охватывающие период от доисторических времен до римской эпохи.

Многие артефакты были перевезены сюда из Египетского музея в Каире. Еще часть были недавно обнаружены на древних кладбищах, в том числе в некрополе Саккара, еще одном комплексе пирамид и гробниц примерно в 22 километрах к югу от музея.

Как рассказал журналистам генеральный директор музея Ахмед Гонейм, залы оснащены передовыми технологиями и демонстрируют мультимедийные презентации, включая шоу в формате смешанного реалити-шоу, чтобы объединить вневременное наследие с творчеством XXI века для новых поколений.

