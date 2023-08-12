Для туристов и паломников: после реконструкции открыт пеший маршрут в Аксайский скит

В Иле-Алатауском национальном природном парке торжественно открыли реконструированный пеший маршрут в Аксайский скит, который был основан больше 100 лет назад. Освящал тропу глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, сообщает Zakon.kz.

Каждый год в начале августа паломники со всего Казахстана отправляются в Аксайское ущелье в Свято-Серафимо-Феогностовскую Аксайскую пустынь, более известную как Аксайский скит, чтобы почтить память монахов-священников Серафима и Феогноста. Сегодня эти святые считаются покровителями и заступниками казахстанской земли.

По легенде монахи ушли подальше от города, где красноармейцы устроили охоту на священнослужителей. Поселились они именно в этом месте благодаря чуду – явлению Божией Матери. Священники жили в вырытых пещерах, возделывали землю и вели затворнический образ жизни. Но все же красноармейцы (по другой версии, бандиты) в 1921 году добрались до их скита и расстреляли священников.

В 2000 году Архиерейский Собор причислил этих монахов к лику святых для общецерковного почитания.

С тех пор этот скит стал местом паломничества для православных.

Дикая тропа к этим местам несколько раз облагораживалась, однако всегда через время приходила в негодность.

Открытие тропы после реконструкции имеет важное значение не только для паломников, но и для туристов: маршрут давно стал одним из самых популярных в горах Заилийского Алатау как среди казахстанцев, так и среди иностранных гостей. После реконструкции восхождение на гору Кызыл-Жар стало значительно проще, удобнее и безопаснее.

Перед церемонией открытия тропы митрополит Астанайский провел праздничную литургию во славу явления Божией Матери на горе Кызыл-Жар. Торжественное религиозное мероприятие привлекло в скит множество верующих со всего Казахстана.

Фото: Zakon.kz

Кроме митрополита Александра торжественную ленту перерезали директор Аксайского филиала Государственного национального природного парка Нурланов Бахтияр и руководитель общественного фонда "Апостол" Георгий Сосновский.

Фото: Zakon.kz

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр освятил тропу и обратился к паломникам после торжественной литургии.

"Эта обитель создана на благодатной, священной земле. Народная память сохранила предания о том, что подвижники нашли его благодаря особому указанию свыше. Там, где ныне стоит монастырь, преподобные отцы некогда увидели чудесное сияние неземного света. Также стоит отметить, что эта реконструированная тропа будет играть большую роль в развитии туризма. Надеюсь, еще больше паломников со всего Казахстана и всего мира будут посещать эти священные места", – сказал Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Фото: Zakon.kz

В благодарность за большую проделанную работу по реконструкции тропы митрополит Астанайский вручил директору Аксайского филиала Государственного национального природного парка Бахтияру Нурланову медаль "За труды".

Фото: Zakon.kz

Тропа имеет протяженность 1600 метров и состоит из 1580 ступеней. Ранее подъем к Аксайскому скиту рекомендовался для туристов и паломников с серьезной физической подготовкой. После ее реконструкции путь стал заметно легче, теперь он доступен престарелым людям и детям.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Работы по реконструкции длились три месяца и полностью были выполнены рабочими Общественного фонда "Апостол". Кроме этого, общественный фонд взял на себя финансирование проекта.

"В реконструкции была задействована бригада в количестве 40 человек. Из-за того, что зона была в труднодоступной местности, работать было очень тяжело. Для подвоза строительных материалов и инструментов использовали пять ишаков. На данный момент все строительные работы выполнены, тропа готова к использованию. Единственное, что осталось, это провести противопожарную обработку деревянных участков", – рассказал бригадир строителей ОФ "Апостол" Тимур Саурамбеков.

Фото: Zakon.kz

Тропа является идеальным маршрутом для прогулки выходного дня. Она проходит через густой хвойный лес. На панорамной площадке, расположенной на наивысшей точке скита, можно насладиться потрясающим видом на ущелье, заснеженные вершины, усыпанные елями склоны и остатки Акжарского обвала, который является следом мощнейшего землетрясения 28 мая 1887 года.

Фото: Zakon.kz

Общая протяженность маршрута составляет 1,5 км, высота, на которой расположен монастырь, – 1850 метров, а от экопоста до монастыря дорога тянется на 5 км. Паломников такое большое расстояние не пугает. Ежедневно на священное место приходят десятки верующих.

Фото: Zakon.kz

Очень часто туристы останавливаются на ночлег в этих священных местах. На горе Кызыл-Жар можно увидеть немало палаточных лагерей.

Фото: Zakon.kz

На открытие тропы были приглашены известные живописцы-мэтры, а также молодые художники Алматы, которые запечатлели это уникальное место в своих работах. Выставка их работ начнется 15 августа в Музее искусств им. А. Кастеева.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

При посещении скита стоит помнить и о правилах. На территории запрещено курение, распитие спиртных напитков, привод собак, мусор, разжигание костров, шум. Женщины должны проходить в монастырь с покрытыми головами и в юбках, а не в брюках или джинсах.