В Алматы пресекли контрабанду крупной партии наркотиков из США
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В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) рассказали Zakon.kz, что в Алматы выявили канал почтовых поставок гашиша и марихуаны из США.
Оперативно-розыскные мероприятия были проведены 2 октября.
С помощью служебно-розыскной собаки после получения почтовых отправлений из США были задержаны жители Алматы.Пресс-служба АФМ РК
У задержанных, как отмечено в сообщении, обнаружены и изъяты марихуана общим весом 648,98 г, а также гашиш общим весом 675,65 г.
Задержанные планировали сбыть наркотики на территории Казахстана через Telegram.Пресс-служба АФМ РК
Также в АФМ уточнили, что в ходе обыска найдены электронные весы и другие необходимые средства для расфасовки.
В настоящее время идет расследование.
Подозреваемый водворен в ИВС. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК в интересах следствия не разглашается.Пресс-служба АФМ РК
9 сентября стало известно, что задержанного при спецоперации по ликвидации преступной группы в Казахстане, промышлявшей контрабандной поставкой наркотических средств и их реализацией, осудили на 16 лет.
В июле КНБ сообщал о ликвидации международного наркосиндиката.
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