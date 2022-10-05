В Алматы пресекли контрабанду крупной партии наркотиков из США

В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) рассказали Zakon.kz, что в Алматы выявили канал почтовых поставок гашиша и марихуаны из США.

Оперативно-розыскные мероприятия были проведены 2 октября.

С помощью служебно-розыскной собаки после получения почтовых отправлений из США были задержаны жители Алматы. Пресс-служба АФМ РК

У задержанных, как отмечено в сообщении, обнаружены и изъяты марихуана общим весом 648,98 г, а также гашиш общим весом 675,65 г.

Задержанные планировали сбыть наркотики на территории Казахстана через Telegram. Пресс-служба АФМ РК

Также в АФМ уточнили, что в ходе обыска найдены электронные весы и другие необходимые средства для расфасовки.

В настоящее время идет расследование.

Подозреваемый водворен в ИВС. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК в интересах следствия не разглашается. Пресс-служба АФМ РК

9 сентября стало известно, что задержанного при спецоперации по ликвидации преступной группы в Казахстане, промышлявшей контрабандной поставкой наркотических средств и их реализацией, осудили на 16 лет.

В июле КНБ сообщал о ликвидации международного наркосиндиката.