В развлекательном центре Караганды травмировалась девушка

Вечером 25 марта в детском развлекательном центре "Аватария" девушка травмировала позвоночник, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала "Патриот", она не смогла подняться на ноги и врачи вынесли ее на носилках. Пострадавшую доставили в больницу имени Макажанова.⠀

"Со слов пострадавшей, ей 18 лет. Сейчас врачи проводят обследование, делают компьютерную томографию. Подробную информацию можем дать только прямым родственникам", – сообщили "Патриоту" в больнице.

Администратор детского развлекательного центра "Avatariya" Анастасия рассказала на месте происшествия, что девушка делала сальто, а это строго запрещено правилами безопасности.

Известно, что развлекательный центр несколько дней назад открыла алматинская компания.

А родители детей с особыми потребностями из поселка Жаналык Талгарского района обратились к руководству Алматинской области.