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Происшествия

В развлекательном центре Караганды травмировалась девушка

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 07:07 Фото: Zakon.kz
Вечером 25 марта в детском развлекательном центре "Аватария" девушка травмировала позвоночник, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала "Патриот", она не смогла подняться на ноги и врачи вынесли ее на носилках. Пострадавшую доставили в больницу имени Макажанова.⠀

"Со слов пострадавшей, ей 18 лет. Сейчас врачи проводят обследование, делают компьютерную томографию. Подробную информацию можем дать только прямым родственникам", – сообщили "Патриоту" в больнице.

Администратор детского развлекательного центра "Avatariya" Анастасия рассказала на месте происшествия, что девушка делала сальто, а это строго запрещено правилами безопасности.

Известно, что развлекательный центр несколько дней назад открыла алматинская компания.

А родители детей с особыми потребностями из поселка Жаналык Талгарского района обратились к руководству Алматинской области.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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