В Казахстане определены даты священного месяца Рамадан на 2023 год

Отдел шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана утвердил календарь религиозных дней на 2023 год, сообщает Zakon.kz.

Расписание религиозных дней на 2023 год опубликовано на сайте ДУМК.

Фото: muftyat.kz

Согласно календарю, священный месяц Рамадан начнется 23 марта и закончится 20 апреля. Ораза айт выпадает на 21 апреля, а ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) – в ночь на 18 апреля. Первый день Курбан айта, который длится три дня, приходится на 28 июня.

В Духовном управлении мусульман Казахстана пояснили, что начало месяцев Хиджры было основано на данных международных центров астрономических исследований.

Точные даты религиозных праздников могут быть перенесены на один день раньше или позже из-за наступления новолуния, – предупредили специалисты ДУМК.

В Казахстане в 2022 году священный месяц Рамадан начался 2 апреля и закончился 1 мая. Пост продлился 30 дней. 2 мая мусульмане праздновали Ораза айт, а ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) – в ночь на 28 апреля. Курбан айт праздновали 9-11 июля. Духовное управление мусульман Казахстана установило сумму фитр-садака в размере 500 тенге.