Знаменитый боксер Майк Тайсон снова показал свою мощь и скорость

Фанаты легендарного американского боксера Майка Тайсона, которые в последнее время переживают за его здоровье, снова могут порадоваться за него. "Железный Майк" возобновил тренировки на ринге, сообщает Zakon.kz.

56-летний ветеран мирового бокса и экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон (50-6) снова вернулся к тренировкам, где он показывает свою отличную форму, которой бы позавидовали и удивились даже молодые боксеры. Видео тренировочного процесса знаменитый боксер выложил в своих социальных сетях.

Майк Тайсон завершил карьеру на профи-ринге в 2005 году после поражения Кевину Макбрайду (35-10) техническим нокаутом в шестом раунде.

После этого он выходил на ринг в выставочном бою против Роя Джонса (66-9) два года назад, тот поединок завершился ничьей.

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