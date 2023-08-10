Легенда ММА Федор Емельяненко запланировал поединок с Майком Тайсоном

Знаменитый ветеран смешанных единоборств Федор Емельяненко хочет сразиться на ринге с легендарным американским боксером Майком Тайсоном, и даже назвал сроки этой потенциальной встречи, сообщает Zakon.kz.

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46-летний россиянин после того, как завершил карьеру в начале 2023 года, сейчас больше времени проводит на ринге и хочет испытать свои силы с боксерами. Федор Емельяненко для своего первого боя выбрал не кого-нибудь, а самого Майка Тайсона. Этой новостью и другими известиями "последний император" поделился в интервью программе MMA Hour.





"Мы смотрели бои Майка, он все еще в хорошей форме, тренируется, у него все та же сила. Можно было бы провести бой на турнире в Саудовской Аравии 28 октября, в карде с Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну. Мне интересно, я бы подготовился, достаточно времени для подготовки". Федор Емельяненко

Последний бой в карьере ММА Федор Емельяненко провел в феврале 2023, когда нокаутом проиграл американцу Райану Бейдеру.

Федор Емельяненко является одним из лучших бойцов за всю историю смешанных единоборств. Россиянин – четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым единоборствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный по версии RINGS и дважды был лучшим по версии WAMMA. Он четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.

