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Греция потребовала от Германии выплатить репарации за две мировые войны

Греция потребовала от Германии выплатить репарации Фото: Instagram/nikos.dendias
Глава МИД Греции Никос Дендиас на встрече с польским коллегой Збигневом Рау рассказал, что Афины требуют от Германии выплатить репарации за военные преступления в годы двух мировых войн, сообщает Zakon.kz.

Высказывания Дендиаса распространила пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

Для греческого правительства и греческого общества этот вопрос остается открытым, и его решение, которое в первую очередь является вопросом принципа, я думаю, будет выгодно для всех вовлеченных стран и ЕС в целом. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас

В июле 2022 года Дендиас после переговоров с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок подчеркнул, что "вопрос немецких репараций остается открытым", "его урегулирование будет взаимовыгодным для обеих стран и значительно улучшит греко-германские отношения".

Согласно подсчетам греческого Государственного казначейства, осуществленным по разным методикам, долг Германии Греции составляет от €269 млрд 547 млн до €309 млрд 499 млн.

В сентябре текущего года ноту с требованием выплаты репараций Германии направила Польша.

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