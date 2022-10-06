Кошанов предложил кандидатуру Токаева на выборы президента

Председатель партии Amanat Ерлан Кошанов предложил кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на выборы президента, сообщает Zakon.kz.

Сегодня мы вместе начали строительство успешной республики. Важно, что у нас уже есть лидер, с которым мы воплотим в жизнь все наши намеченные планы и не свернем с выбранного пути. Лидер, который в самый сложный для нашего народа период взял на себя всю ответственность, сохранил государственность, не дав стране погрузиться в хаос. Поэтому сегодня задача партии Amanat и наша с вами историческая ответственность – объединить всех казахстанцев вокруг прогрессивных реформ президента. Председатель партии Amanat Ерлан Кошанов

В Астане проходит XXIV Съезд партии Amanat. В его работе принимают участие делегаты из всех регионов страны – более 1200 человек.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября.

23 сентября в Казахстане началось выдвижение кандидатов на пост президента.