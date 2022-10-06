В Шымкенте выписали фиктивные счета-фактуры на 1,1 млрд тенге

Департаментом АФМ по городу Шымкенту изобличена деятельность гражданина, занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, сообщает Zakon.kz.

По данным Агентства РК по финансовому мониторингу, для реализации преступного умысла жителем Шымкента образованы три компании, общий оборот которых превысил 1,1 млрд тенге.

В результате в государственный бюджет не поступило более 380 млн тенге в виде налогов, – говорится в сообщении.

Уголовное дело рассматривается в суде.

5 августа стало известно, что Департаментом АФМ по Акмолинской области завершено уголовное дело по факту создания и руководства организованной группой, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур. ТОО "Фирма Стройинвест Астана" и ТОО "Алад-Кокше", уклоняясь от уплаты налогов, нанесли ущерб государству на общую сумму более 184 млн тенге. Приговором суда виновным назначено пять лет лишения свободы с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.