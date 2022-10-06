Токаев провел несколько назначений

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил посла Казахстана в Великобритании, а также постоянных представителей РК при Организации Объединенных Наций и Всемирной торговой организации, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ президента опубликовали на сайте Акорды.

Магжан Ильясов назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Он освобожден от должности постоянного представителя РК при Организации Объединенных Наций.

Акан Рахметуллин назначен постоянным представителем РК при ООН. Он освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел РК.

Кайрат Умаров освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Австрия, постоянного представителя РК при международных организациях в Вене, чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Словения по совместительству.

Жанар Айтжан назначена постоянным представителем РК при ВТО и международных экономических организациях.

30 сентября распоряжением президента Талгат Жакан был освобожден от должности заместителя управляющего делами президента.