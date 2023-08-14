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Законодательство РК

Токаев назначил посла в Кении и постпреда при ООН

Токаев назначил посла в Кении и постпреда при ООН Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14 августа 2023 года назначил посла РК в Эфиопии и постоянного представителя РК при Организации Объединенных Наций, сообщает Zakon.kz.

Как следует из указов, подписанных главой государства:

  • чрезвычайный и полномочный посол РК в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Садыков Барлыбай Каримович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Кения по совместительству;
Токаев назначил посла в Кении и постпреда при ООН

Фото: gov.kz

  • Абдрахманов Аскар Сауытбекулы назначен постоянным представителем РК при ООН по вопросам образования, науки и культуры и других международных организациях в Париже (Французская Республика).
Токаев назначил посла в Кении и постпреда при ООН

Фото: gov.kz

Другим указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол РК во Французской Республике Арыстанкулова Гульсара Мереевна освобождена от должности постоянного представителя РК при ООН по вопросам образования, науки и культуры.

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