Токаев назначил посла в Кении и постпреда при ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14 августа 2023 года назначил посла РК в Эфиопии и постоянного представителя РК при Организации Объединенных Наций, сообщает Zakon.kz.

Как следует из указов, подписанных главой государства:

чрезвычайный и полномочный посол РК в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Садыков Барлыбай Каримович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Кения по совместительству;

Фото: gov.kz

Абдрахманов Аскар Сауытбекулы назначен постоянным представителем РК при ООН по вопросам образования, науки и культуры и других международных организациях в Париже (Французская Республика).

Фото: gov.kz

Другим указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол РК во Французской Республике Арыстанкулова Гульсара Мереевна освобождена от должности постоянного представителя РК при ООН по вопросам образования, науки и культуры.

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Ранее сообщалось, что посол РК в Испании Данат Мусаев назначен послом РК в Княжестве Андорра, постоянным представителем РК при Всемирной туристской организации ООН по совместительству, а бывший заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди – послом РК в Австрии.