В Алматы осудили организаторов финпирамиды, обманувших людей почти на 1 млрд тенге

6 октября Алматинский суд приговорил руководителя финансовой пирамиды к 9 годам лишения свободы и 7 организаторов получили разные сроки, сообщает Zakon.kz.

6 октября в районном суде №2 Бостандыкского района Алматы завершилось разбирательство в отношении девяти подсудимых, которые обвинялись в создании и руководстве финансовой пирамиды с привлечением денежного имущества и прав на него в особо крупном размере.

По информации суда, с апреля 2019 года по ноябрь 2020 года ранее дважды судимая за мошенничество женщина создала и руководила финансовой пирамидой, вместе с ней работали еще семь человек.

Она создала структурные отделения в Астане, Таразе, Актау, Караганде, Семее, которые также привлекали потерпевших и были подотчетны ей напрямую. Желая получить легкую выгоду, она совместно с другими участниками проводила рекламные кампании, привлекая инвесторов с высоким доходом, постоянно увеличивая число вкладчиков. Данные ТОО, не имея лицензий в экономической деятельности, занимались привлечением вкладчиков, представляя им мнимые инвестиционные операции на валютном рынке. Пресс-служба районного суда №2 Бостандыкского района Алматы

В суде также сообщили, что за время деятельности финансовой пирамиды ее жертвами стали 209 человек, которые внесли в организацию и потеряли свыше 930 миллионов тенге.

Приговором суда 8 лиц признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой и их структурными подразделениями, а также в пособничестве деятельности финансовой пирамиды. Подсудимой было назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в учреждениях максимальной безопасности с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями, на 5 лет. Пресс-служба районного суда №2 Бостандыкского района Алматы

Остальных подсудимых приговорили к 5-6 годам лишения свободы. Одна из осужденных получила условное наказание, так как ее деятельность не несла ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

26 августа организаторов финансовых пирамид "Гарант 24", "Выгодный займ, "ESTATE Ломбард" осудили в Актобе. Их приговорили к 18 годам лишения свободы.