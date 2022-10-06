Обвинение построено на домыслах и не подтверждается фактами – Биртанов

Экс-министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на допросе в суде №2 Сарыаркинского района города Астаны заявил, что обвинительный акт против него построен на домыслах, в деле нет фактов, подтверждающих его виновность, передает корреспондент Zakon.kz.

Экс-министр здравоохранения в ходе допроса огласил ряд документов, касающихся создания интернет-платформы Минздрава и электронных паспортов здоровья, и заявил, что в деле нет подтверждений версии обвинения.

Обвинительный акт построен на домыслах, никаких фактов, подтверждающих обвинение, нет. Никаких переписок, которые бы это подтверждали – нет. Я никоим образом не участвовал в приемке интернет-платформы, не должен был участвовать, так как это не входит в мои функциональные обязанности. Я не вмешивался в эти работы, в работе комиссии и в ее формирование не участвовал. Елжан Биртанов

Биртанов также отметил, что вопросы финансировании проекта решали финансовый и юридически отделы, а сам он никак не мог единолично решать такие вопросы. Экс-министр также рассказал о "наездах" – визитах депутатов парламента и должностных лиц различных госорганов, которые пытались решить вопросы тендеров по госзакупкам в рамках формирования интернет-платформы Минздрава и введения системы ОСМС в пользу своих подопечных.

Кроме того, подсудимый попросил приобщить к делу в качестве доказательств скриншоты переписок в мессенджерах с бывшим вице-министром Олжасом Абишевым и служебные записки от сотрудников, которые отвечали за разработку, тестирование и приемку интернет-платформы Минздрава.

Рассмотрение в суде дела экс-главы Минздрава Елжана Биртанова и бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева началось в Астане с 26 мая.

Экс-министра и бывшего вице-министра здравоохранения обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.