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В Костанайской области продолжается восстановление леса

В Костанайской области восстанавливают лес Фото: Минобороны РК
Практически все постройки подключены к коммуникациям. Власти обещают, что стройка завершится в срок, сообщает Zakon.kz.

В Аулиекольском районе Костанайской области продолжается строительство домов для пострадавших от природного пожара. В некоторые здания уже подали тепло, сообщает "Хабар 24".

Параллельно начинается и восстановление лесного массива. По плану уже в этом году саженцы будут высажены в Басаманском и Семиозёрном лесхозах.

Работы в новом микрорайоне села Аулиеколь ведутся круглосуточно. Здесь будет 91 дом для погорельцев. Практически все постройки подключены к коммуникациям. Власти обещают, что стройка завершится в срок.

Продолжаются восстановительные работы и в лесах. В этом году высадку молодых деревьев проведут сразу в двух лесхозах: Басаманском и Семиозёрном. Сейчас там ликвидируют сгоревшие деревья.

В Костанайской области имеется 10 лесных питомников. Их общая площадь – почти 350 гектаров. Саженцы для аулиекольских лесов намерены брать оттуда, часть завезут из соседних Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

Поддержку региону обещают и в Комитете лесного хозяйства и животного мира. Оттуда в регион для восстановительных работ дополнительно направят 25 лесников.

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