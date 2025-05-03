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Происшествия

Коммунальщики чуть не задохнулись в септике в Костанайской области

люк, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 14:12 Фото: pixabay
Два человека едва не погибли в Костанайской области во время обслуживания канализационных коммуникаций, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в поселке Карабалык, когда коммунальщики, спустившись в септик, почувствовали себя плохо, предположительно из-за воздействия токсичных испарений.

"На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Ситуация требовала срочных и скоординированных действий. Используя лестницу, спасатели извлекли работников из септика", – рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

Мужчин передали сотрудникам медицинской службы.

Ранее сотрудники полиции Восточно-Казахстанской области спасли 70-летнего мужчину, у которого на улице случился сердечный приступ.

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Андрей Дюсупов
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