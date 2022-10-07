Минсельхоз Казахстана предлагает дачникам стать бизнесменами

Владельцы огородов выращивают больше овощей и фруктов, чем фермеры, к такому выводу пришли общественники Семея и задались вопросом, почему же тогда дачники, в отличие от аграриев, не могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства.

В ответ Минсельхоз РК предлагает дачникам стать бизнесменами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сколько собрали?

В Прииртышье завершился сезон огородных работ, и общественники решили выяснить, какой урожай собрали дачники.

Это лето запомнилось всем небывалыми ценами на фрукты и овощи. Например, цена за килограмм местных томатов доходила до 1500 тенге. Но в наших климатических условиях дачники на каждом своем участке вырастили в среднем до 350 кг овощей – картофель, помидоры, перец, баклажаны, капусту, редис и огурцы. Яблоки и груши собирали по 250 кг, 340 кг слив, клубники, вишни, смородины, малины и других ягод. Можно даже не пояснять, насколько важным подспорьем для бюджета любой семьи стал огород. Член Общественного совета области Абай Николай Исаев

Фото: Zakon.kz

В правительстве не отрицают того, что казахстанские огородники выращивают овощей больше, чем фермеры.

В настоящее время в республике имеется порядка 335,8 тысячи дачных садоводческих хозяйств. Общая площадь земель, занимаемых ими, составляет около 44,3 тысячи га. Согласно данным Бюро национальной статистики, в 2021 году дачно-садоводческими хозяйствами было произведено 58,9% овощей, бахчевых, корнеплодов, а также 68,8% картофеля от общего производства данной продукции. Директор Департамента стратегического планирования и анализа Министерства сельского хозяйства РК Сауле Молдабаева

Предложение от министерства

Фото: Zakon.kz

30 лет назад вокруг Семея было 40 тысяч дачных участков. Сегодня их количество сократилось в 18 раз. Но, по мнению общественных деятелей города, такую значительную часть производства нельзя оставлять без государственной помощи. В связи с этим Общественный совет области Абай готовит пакет документов с предложением правительству разработать и принять масштабную программу поддержки дачников, механизм поддержки и стимулирования дачных хозяйств.

Если разобраться, дачный участок – это не только продовольственная безопасность и обеспечение казахстанцев собственными экологически чистыми продуктами. Это еще и создание зеленой зоны вокруг городов, и укрепление здоровья, и активный отдых, и трудовое воспитание детей, которые общаются с природой и видят плоды своего труда. Председатель садоводческого товарищества Людмила Коркина

В ответ Минсельхоз предлагает дачникам стать бизнесменами.

Владельцы дачно-садоводческих хозяйств не могут участвовать в программах субсидирования по всем имеющимся мерам государственной поддержки на равных условиях с остальными сельхозтоваропроизводителями, так как не являются субъектами предпринимательства. Однако они могут стать полноценными субъектами АПК и получать меры господдержки. Для этого владельцам садоводческих хозяйств необходимо стать субъектом предпринимательства в формах ИП, а в дальнейшем объединяться в кооперативы, которые будут ориентированы на производство сельхозпродукции. Сауле Молдабаева

Минсельхоз также напоминает, что в Казахстане уже была предпринята попытка поддержать дачников – Государственная программа комплекса мер по поддержке дачных садоводческих и подсобных хозяйств на 2011-2014 годы.

В рамках программы проведена инвентаризация дачных и садоводческих участков вокруг городов. Анализ, проведенный министерством, показал, что основными проблемами являются изношенность водопроводных сетей, плохие подъездные дороги, отсутствие электроснабжения, проблемы, связанные с хранением и транспортировкой плодово-ягодной и овощной продукции, вывозом мусора, необходимость определения правового статуса дачных участков и массивов, используемых в качестве постоянного жилья. Необходимо отметить, что проблемные вопросы дачных массивов на постоянной основе рассматриваются и решаются местными исполнительными органами, – отметили в Департаменте стратегического планирования и анализа Минсельхоза.

Алла Белякина