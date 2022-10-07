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Драка женщин на дороге в Алматы попала на видео

в алматы, произошел конфликт на дороге Фото: скриншот видео
В Алматы между водителями произошел конфликт на дороге, его сняли на видео жильцы соседнего дома, сообщает Zakon.kz.

В комментарии к видео они указали, что устали терпеть и наблюдать такие ежедневные драки и крики около детского садика.

На видео сначала подрались две женщины, их разнимал мужчина. В какой-то момент он толкнул одну из них и получил ответный удар.

По информации полиции, данный инцидент произошел 22 сентября в микрорайоне Аксай.

Конфликт произошел между двумя водителями: 41-летним гражданином К. и 40-летней гражданкой Н. Пресс-служба ДП Алматы

Участников конфликта доставили в полицию. В итоге они отказались от подачи заявлений, уточнив, что претензий друг к другу не имеют.

11 июля в соцсетях появилось видео, на котором дорожный конфликт между водителями и пассажирами двух автомобилей перерос в жестокое избиение.

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Анастасия Стативкина
Алматы
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