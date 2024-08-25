Конфликт на дороге в Алматы обернулся дракой и уголовным делом

Конфликт на дороге в Алматы, который произошел между двумя водителями, закончился избиением и уголовным делом, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространилось видео избиения мужчины на обочине трассы в Алматы. Инцидент случился в субботу, 24 августа на территории Ауэзовского района. На кадрах видно, что один из водителей выскакивает из своей машины и нападает на другого участника движения, которому наносит удары ногами и кулаками.

"По факту побоев отделом полиции при УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить степень тяжести телесных повреждений", – рассказали в пресс-службе ДП Алматы.

Также в полиции отметили, что по результатам следственных мероприятий материалы производства будут направлены в суд.

Ранее в Алматы рассказали, сколько водителей задержали в мегаполисе из-за неоплаченных штрафов.