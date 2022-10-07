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Осужденный в Казахстане нарисовал портрет Геннадия Головкина

Осужденный в Казахстане нарисовал портрет Геннадия Головкина Фото: polisia.kz
В Карагандинской области осужденный нарисовал портрет Геннадия Головкина, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, осужденные решили поддержать казахстанского боксера. Они отметили, что бой Геннадия с Альваресом не разочаровал их и дал повод еще больше восхищаться чемпионом Казахстана.

По своей профессии я художник. Последнее свое произведение я посвятил бою Геннадия Головкина. Осужденный

осужденный нарисовал портрет GGG

Фото: polisia.kz

Портрет Геннадия Головкина сотрудники учреждения передали в физкультурно-оздоровительный комплекс города Караганды им. Г. Головкина GGG.

Портрет Геннадия Головкина

Фото: polisia.kz

Как отметил главный инженер ФОК им. Головкина GGG Юрий Сергеев, художник очень четко подчеркнул теплый взгляд и силу духа Геннадия. Теперь этот портрет дополняет наш уголок и вдохновляет подрастающее поколение стремиться стать сильнее и лучше.

18 сентября GGG вновь уступил Альваресу. В отличие от первого и второго поединков, на этот раз боксеры встречались в рамках дивизиона до 76,2 кг. Для Головкина это был дебютный поединок в этом весе. Дебютный и, по всей видимости, последний. Геннадий уже намекал, что собирается на пенсию. А провести четвертый бой с мексиканцем ему уже никто не даст. Боксеры уже встречались на ринге в 2017 и 2018 годах. Первый поединок закончился более чем спорной ничьей, второй – победой Альвареса решением большинства голосов судей.

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