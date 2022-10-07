Осужденный в Казахстане нарисовал портрет Геннадия Головкина
Таким образом, осужденные решили поддержать казахстанского боксера. Они отметили, что бой Геннадия с Альваресом не разочаровал их и дал повод еще больше восхищаться чемпионом Казахстана.
По своей профессии я художник. Последнее свое произведение я посвятил бою Геннадия Головкина. Осужденный
Фото: polisia.kz
Портрет Геннадия Головкина сотрудники учреждения передали в физкультурно-оздоровительный комплекс города Караганды им. Г. Головкина GGG.
Фото: polisia.kz
18 сентября GGG вновь уступил Альваресу. В отличие от первого и второго поединков, на этот раз боксеры встречались в рамках дивизиона до 76,2 кг. Для Головкина это был дебютный поединок в этом весе. Дебютный и, по всей видимости, последний. Геннадий уже намекал, что собирается на пенсию. А провести четвертый бой с мексиканцем ему уже никто не даст. Боксеры уже встречались на ринге в 2017 и 2018 годах. Первый поединок закончился более чем спорной ничьей, второй – победой Альвареса решением большинства голосов судей.