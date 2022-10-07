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Неизвестные открыли огонь по посетителям кафе в Шымкенте

стрельба Шымкент раненый Фото: пресс-служба ДП Шымкента
Ночью 7 октября в одном из кафе Шымкента произошла стрельба. В полиции города рассказали Zakon.kz, что есть пострадавший. Он находится в реанимации, сообщает Zakon.kz.

По данным городской полиции, неизвестные выстрелили из оружия и ранили посетителя.

После чего скрылись с места происшествия. Раненый находится в реанимации. Пресс-служба ДП Шымкента

Факт, как уточнили в ведомстве, зарегистрировали в ЕРДР по ч. 3 ст. 99 УК РК "Покушение на убийство".

Также сказано, что в ходе розыскных мероприятий полицейские установили авто ВАЗ-21014.

В салоне обнаружены два ружья с патронами. В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых.Пресс-служба ДП Шымкента

В начале августа в селе Узынагаш Алматинской области произошел вооруженный конфликт. В результате чего, один человек погиб, а двое пострадали.

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