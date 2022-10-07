Неизвестные открыли огонь по посетителям кафе в Шымкенте
Фото: пресс-служба ДП Шымкента
Ночью 7 октября в одном из кафе Шымкента произошла стрельба. В полиции города рассказали Zakon.kz, что есть пострадавший. Он находится в реанимации, сообщает Zakon.kz.
По данным городской полиции, неизвестные выстрелили из оружия и ранили посетителя.
После чего скрылись с места происшествия. Раненый находится в реанимации. Пресс-служба ДП Шымкента
Факт, как уточнили в ведомстве, зарегистрировали в ЕРДР по ч. 3 ст. 99 УК РК "Покушение на убийство".
Также сказано, что в ходе розыскных мероприятий полицейские установили авто ВАЗ-21014.
В салоне обнаружены два ружья с патронами. В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых.Пресс-служба ДП Шымкента
В начале августа в селе Узынагаш Алматинской области произошел вооруженный конфликт. В результате чего, один человек погиб, а двое пострадали.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ