Пробное ЕНТ: новый вариант подготовки запустили в Казахстане

Доступно пробное онлайн-тестирование для подготовки к единому национальному тестированию. Об этом 17 октября 2023 года рассказали в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) РК, сообщает Zakon.kz.

"Национальный центр тестирования МНВО РК открыл доступ к пробному ЕНТ. Тестирование проводится в онлайн-формате на сайте центра", – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Пробное тестирование было разработано в целях помощи поступающим в подготовке к ЕНТ. Абитуриентам предоставляется возможность пройти онлайн-тестирование на сайте НЦТ по ссылке app.testcenter.kz.

Количество предметов на ЕНТ-2024 остается прежним – три обязательных и два на выбор. Однако количество заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на 5 вопросов. Увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40. Важно отметить, что в профильных предметах будет добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка.

"С учетом данных изменений мы запустили тренировочные тесты. Сейчас для абитуриентов доступен один вариант пробного тестирования, вскоре будут добавлены еще несколько вариантов", – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Кроме того, по его словам, на сайте НЦТ в начале учебного года были опубликованы:

список литературы и план теста, по которым составлялись задания;

список 100 исторических дат по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история";

список терминов по "Информатике";

список литературных произведений по "Казахской литературе" и "Русской литературе".

"Надеемся, что эти и другие принятые меры для улучшения качества подготовки помогут нашим выпускникам сдать ЕНТ достойно". Руслан Емелбаев

Таким образом, Министерством науки и высшего образования РК принимаются все меры для по созданию комфортных условий для абитуриентов.

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