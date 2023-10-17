Пробное ЕНТ: новый вариант подготовки запустили в Казахстане
"Национальный центр тестирования МНВО РК открыл доступ к пробному ЕНТ. Тестирование проводится в онлайн-формате на сайте центра", – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.
Пробное тестирование было разработано в целях помощи поступающим в подготовке к ЕНТ. Абитуриентам предоставляется возможность пройти онлайн-тестирование на сайте НЦТ по ссылке app.testcenter.kz.
Количество предметов на ЕНТ-2024 остается прежним – три обязательных и два на выбор. Однако количество заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на 5 вопросов. Увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40. Важно отметить, что в профильных предметах будет добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка.
"С учетом данных изменений мы запустили тренировочные тесты. Сейчас для абитуриентов доступен один вариант пробного тестирования, вскоре будут добавлены еще несколько вариантов", – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.
Кроме того, по его словам, на сайте НЦТ в начале учебного года были опубликованы:
- список литературы и план теста, по которым составлялись задания;
- список 100 исторических дат по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история";
- список терминов по "Информатике";
- список литературных произведений по "Казахской литературе" и "Русской литературе".
"Надеемся, что эти и другие принятые меры для улучшения качества подготовки помогут нашим выпускникам сдать ЕНТ достойно".Руслан Емелбаев
Таким образом, Министерством науки и высшего образования РК принимаются все меры для по созданию комфортных условий для абитуриентов.
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