Синоптики предсказали холодные выходные в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 8-10 октября. Они прогнозируют кратковременное похолодание, сообщает Zakon.kz.
По данным метеорологов, в северных, восточных и горных районах Казахстана в ночные и утренние часы возможен переход дождя в мокрый снег.
Кроме того, будут наблюдаться туманы, усиливаться ветер, на юге и западе республики с пыльной бурей.
Ожидается кратковременное понижение температуры воздуха на севере, востоке и в центре страны в ночные часы до -3°С, днем – до +3...+13°С.Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также на западе республики ночью ожидается +1...+9°С, днем воздух прогреется до +15...+25°С.
На юге Казахстана ночью +1...+6°С, в горных районах -2-7°С, днем +12...+20°С.
Ранее синоптики рассказали, какую погоду принесет антициклон в Казахстан 8 октября.
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