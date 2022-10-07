Синоптики предсказали холодные выходные в Казахстане

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 8-10 октября. Они прогнозируют кратковременное похолодание, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, в северных, восточных и горных районах Казахстана в ночные и утренние часы возможен переход дождя в мокрый снег.

Кроме того, будут наблюдаться туманы, усиливаться ветер, на юге и западе республики с пыльной бурей.

Ожидается кратковременное понижение температуры воздуха на севере, востоке и в центре страны в ночные часы до -3°С, днем – до +3...+13°С. Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также на западе республики ночью ожидается +1...+9°С, днем воздух прогреется до +15...+25°С.

На юге Казахстана ночью +1...+6°С, в горных районах -2-7°С, днем +12...+20°С.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду принесет антициклон в Казахстан 8 октября.