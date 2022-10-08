Сколько дней отдохнут казахстанцы на День Республики

Правительство Казахстана утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление.

Так, согласно постановлению, выходной день переносится с субботы 22 октября 2022 года на понедельник 24 октября 2022 года.

В этом году 25 октября впервые в статусе национального праздника страны будет отмечаться День Республики.

Перенос выходного дня позволит работающим казахстанцам заранее планировать отдых в праздничный период.

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана.

16 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Об этом он сообщил на первом заседании Национального курултая.

22 сентября на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли поправки по вопросам кинематографии, культуры и праздников, предусматривающие возвращение 25 октября – Дня Республики – в число госпраздников.