Токаев признан соответствующим всем требованиям к кандидатам в президенты — ЦИК

Фото: Акорда

Центральная избирательная комиссия проводит заседание об установлении соответствия кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева, предъявляемым к нему Конституцией страны и законом "О выборах", сообщает Zakon.kz.

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