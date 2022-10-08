Токаев признан соответствующим всем требованиям к кандидатам в президенты — ЦИК
Фото: Акорда
Центральная избирательная комиссия проводит заседание об установлении соответствия кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева, предъявляемым к нему Конституцией страны и законом "О выборах", сообщает Zakon.kz.
По этому вопросу выступил секретарь ЦИК Мухтар Ерман.
Установить, что кандидат в президенты Токаев Касым-Жомарт Кемелулы соответствует предъявляемым к нему конституцией и конституционным законом "О выборах" требованиям. Выдать в необходимом количестве подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидата, – говорится в постановлении ЦИК.
Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября.
ЦИК принял документы от Коалиции в поддержку Токаева
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