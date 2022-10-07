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ЦИК принял документы от Коалиции в поддержку Токаева

ЦИК документы выборы Токаев Фото: akorda.kz
Центральная избирательная комиссия Казахстана приняла документы о выдвижении Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты, сообщает Zakon.kz.

7 октября 2022 года в Центральную избирательную комиссию были представлены документы Касым-Жомарта Токаева о его выдвижении кандидатом в президенты Казахстана.

Среди документов:

  1. Выписки из протоколов заседаний высших органов республиканских общественных объединений – партии Amanat, Народной партии Казахстана, Демократической партии Казахстана "Ак жол", "Организации ветеранов", QAZAQSTAN TEAM, "Объединения депутатов маслихатов Казахстана", "Совета генералов", "Казахстанского союза спортсменов" – о выдвижении в президенты РК.

  2. Заявление Токаева о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты с приложением биографических данных.

  3. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии РК.

  4. Копия документа, удостоверяющего личность.

  5. Копии дипломов о высшем образовании.

6 октября стало известно, что Касым-Жомарта Токаева выдвинули кандидатом в президенты от Народной коалиции.

1 сентября Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы президента этой осенью.

Президентские выборы в Казахстане назначены на 20 ноября.

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