ЦИК принял документы от Коалиции в поддержку Токаева
7 октября 2022 года в Центральную избирательную комиссию были представлены документы Касым-Жомарта Токаева о его выдвижении кандидатом в президенты Казахстана.
Среди документов:
Выписки из протоколов заседаний высших органов республиканских общественных объединений – партии Amanat, Народной партии Казахстана, Демократической партии Казахстана "Ак жол", "Организации ветеранов", QAZAQSTAN TEAM, "Объединения депутатов маслихатов Казахстана", "Совета генералов", "Казахстанского союза спортсменов" – о выдвижении в президенты РК.
Заявление Токаева о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты с приложением биографических данных.
Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии РК.
Копия документа, удостоверяющего личность.
Копии дипломов о высшем образовании.
6 октября стало известно, что Касым-Жомарта Токаева выдвинули кандидатом в президенты от Народной коалиции.
1 сентября Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы президента этой осенью.
Президентские выборы в Казахстане назначены на 20 ноября.