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При подрыве Крымского моста погибли три человека

При подрыве Крымского моста погибли три человека Фото: sledcom.ru
По предварительным данным, в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.

По данным ведомства, погибшие во время взрыва – пассажиры легкового автомобиля, который ехал рядом с грузовиком.

В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших – мужчины и женщины, их личности устанавливаются, – говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Следователи выяснили данные грузовика и его собственника – это житель Краснодарского края.

По месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация. Расследование уголовного дела продолжается, – заключили в СК.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ сообщил, что 8 октября во время движения по Крымскому мосту произошел подрыв автомобиля. После этого стало известно о возгорании топливной цистерны в хвосте поезда, шедшего по Крымскому мосту. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь.

По данным властей Крыма, рухнули два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка – из Керчи на Тамань – предварительно цела. О состоянии железнодорожных путей не сообщалось.

Движение автомобилей и поездов по мосту остановлено. Ожидается возобновление работы Керченской паромной переправы.

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