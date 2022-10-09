Тимофей Скатов выиграл первый "Челленджер" в карьере

Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов, занимающий в мировом рейтинге 209-е место, победил в финале "Челленджера" на кортах итальянской Пармы, сообщает Zakon.kz.

В решающем матче за титул чемпиона теннисист из Петропавловска обыграл многоопытного словака Йозефа Ковалика (№156 АТР) со счетом 7:5, 6:7, 6:4. На сложный матч казахстанец потратил 3 часа 9 минут.

Эта победа стала первой в карьере 21-летнего казахстанского теннисиста на уровне АТР в категории "Челленджер". Тем самым Скатов со второго раза использовал свою попытку выиграть турнир подобного уровня. В 2021 году казахстанец проиграл в финале "Челленджера" на кортах Алматы Зизу Бергсу (Бельгия).

К данному часу в live рейтинге ATP Скатов занимает 174-е место.

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