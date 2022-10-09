Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Тимофей Скатов выиграл первый "Челленджер" в карьере

Теннис Финал Парма Фото: Instagram/skatov_timofey
Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов, занимающий в мировом рейтинге 209-е место, победил в финале "Челленджера" на кортах итальянской Пармы, сообщает Zakon.kz.

В решающем матче за титул чемпиона теннисист из Петропавловска обыграл многоопытного словака Йозефа Ковалика (№156 АТР) со счетом 7:5, 6:7, 6:4. На сложный матч казахстанец потратил 3 часа 9 минут.

Эта победа стала первой в карьере 21-летнего казахстанского теннисиста на уровне АТР в категории "Челленджер". Тем самым Скатов со второго раза использовал свою попытку выиграть турнир подобного уровня. В 2021 году казахстанец проиграл в финале "Челленджера" на кортах Алматы Зизу Бергсу (Бельгия).

К данному часу в live рейтинге ATP Скатов занимает 174-е место.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам – гарантированные бонусы на каждом этапе.

Читайте также

Победителем турнира ATP 500 Astana Open стал Новак Джокович

Определились соперники Казахстана на Евро-2024

Самый титулованный теннисист мира стал отцом

Куандык Шынасилов
Италия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Ситуация в Украине 8 октября
Ситуация в Украине: возобновлено движение по Крымскому мосту, Зеленский заявил, что его слова неправильно перевели
ДТП на Кульджинском тракте
Перебегавших дорогу парня и девушку сбила машина в Алматы
Германия
Жители Берлина рубят деревья в центральном парке из-за дефицита топлива
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления