Тимофей Скатов в четырехчасовом матче добыл путевку в четвертьфинал немецкого "Челленджера"

Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов пробился в третий круг "Челленджера" на грунтовых кортах Карлсруэ (Германия), выиграв неимоверными и волевыми усилиями у представителя Украины Виталия Сачко, сообщает Zakon.kz.

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Уроженец Петропавловска Скатов в противостоянии с украинским теннисистом проявил железную волю к победе, проигрывая по ходу встречи дважды. Для победы Тимофею потребовалось 3 часа и 42 минуты. Североказахстанец, уступив первый сет со счетом 3:6, далее проигрывал и во второй партии. Однако сумел проявить свой неуступчивый характер "играть до последнего очка", чем заслужил викторию и вытащил второй сет – 7:6 (8:6). По такому же сценарию прошла заключительная часть игры, которая также дошла до тай-брейка.

Скатов, уступая Сачко со счетом 1:5, и здесь проявил геройские качества и переломил ход матча в свою сторону – 7:6 (9:7). Таким образом, наш теннисист сумел выйти в четвертьфинал данного турнира с призовым фондом 73 тысячи евро. За выход в полуфинал этих соревнований Тимофей 7 июля встретится с посланцем Либерии Хади Хабибом (№ 440 ATP).





Фото: ktf.kz

Стоит отметить, что великолепной игрой на данных состязаниях отличился также Денис Евсеев. Теннисист из Алматы дал настоящий бой бразильцу Тьяго Сейбот Уайлду, сотворившему в этом сезоне сенсацию на Открытом чемпионате Франции, когда обыграл вторую ракетку мира Даниила Медведева. На старте турнира в Карлсруэ южноамериканец только в третьем сете сумел сломить сопротивление Евсеева – 4:6, 6:3, 6:3.

Ранее на Уимблдоне определилась соперница Елены Рыбакиной по второму кругу.