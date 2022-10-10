Потепление ожидается в Казахстане

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Территория Казахстана в начале новой рабочей недели окажется под властью Европейского антициклона, с которым ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур, сообщает Zakon.kz со ссылкой на прогноз погоды на 11-13 октября 2022 года от РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, на запад страны будет смещаться очередной циклон из районов Черного моря, с которым ожидается пасмурная, дождливая погода. На севере и в центре Казахстана столбики термометров в дневные часы повысятся до 15-20 тепла, на востоке - до 13-18 тепла и на юге - до 20-25 тепла. Пресс-служба РГП "Казгидромет" При этом, согласно прогнозу, на западе страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха до 10-18 тепла. Ранее синоптики предсказали холодные выходные в Казахстане. Сообщалось, что 8-10 октября в северных, восточных и горных районах страны в ночные и утренние часы возможен переход дождя в мокрый снег. Читайте также В Алматы зацвела сирень Как будет развиваться жилищно-коммунальная инфраструктура в Казахстане Антикор раскрыл подробности дела в отношении гендиректора "Алматыэлектротранса"

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