Потепление ожидается в Казахстане
Фото: unsplash
Территория Казахстана в начале новой рабочей недели окажется под властью Европейского антициклона, с которым ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур, сообщает Zakon.kz со ссылкой на прогноз погоды на 11-13 октября 2022 года от РГП "Казгидромет".
По данным синоптиков, на запад страны будет смещаться очередной циклон из районов Черного моря, с которым ожидается пасмурная, дождливая погода.
На севере и в центре Казахстана столбики термометров в дневные часы повысятся до 15-20 тепла, на востоке - до 13-18 тепла и на юге - до 20-25 тепла.Пресс-служба РГП "Казгидромет"
При этом, согласно прогнозу, на западе страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха до 10-18 тепла.
Ранее синоптики предсказали холодные выходные в Казахстане. Сообщалось, что 8-10 октября в северных, восточных и горных районах страны в ночные и утренние часы возможен переход дождя в мокрый снег.
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