Потепление до +20°С и прекращение осадков ожидается в Казахстане

Фото: unsplash

На севере, востоке, в центре Казахстана ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха. Об этом говорится в прогнозе погоды на 4-6 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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