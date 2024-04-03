Потепление до +20°С и прекращение осадков ожидается в Казахстане
Фото: unsplash
На севере, востоке, в центре Казахстана ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха. Об этом говорится в прогнозе погоды на 4-6 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Трехдневный прогноз погоды предоставили специалисты РГП "Казгидромет".
"Большая часть территории республики все еще будет находиться под влиянием обширного антициклона, с которым на севере, востоке и в центре страны ожидается погода преимущественно без осадков, а также прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем до +15+20°С", – говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, на остальной территории страны под влиянием фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, усилится ветер.
"Ночью в горных районах юго-востока Казахстана ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). 6 апреля на юге и юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер. По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман".РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в апреле и мае, а также летом. Подробности по ссылке.
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