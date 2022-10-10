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В Алматы зацвела сирень

сирень Алматы осень цветение Фото: pixabay
Фото цветущей сирени осенью в Алматы опубликовала жительница города на странице в Facebook 9 октября. Снимок удивил пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации сказано, что сирень зацвела в микрорайоне "Орбита".

Комментаторы поразились цветению кустарника во второй осенний месяц.

Одни из них предположили, что это, скорее всего, новый сорт.

Стоит отметить, что аналогичный случай произошел в октябре 2020 года. Тогда ботаник Михаил Кочетков уточнил, что "сирень нередко расцветает в период осеннего "бабьего лета".

Тем временем на трассе в Алматинской области выпал первый снег.

Кроме того, ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 11-13 октября, согласно которому в ближайшие трое суток ожидается потепление и погода без осадков.

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Анастасия Московчук
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