Начато расследование по факту исчезновения двух рыбаков в Павлодарской области
Как следует из сообщения polisia.kz, о пропаже 69-летнего супруга в полицию Экибастуза заявила 64-летняя горожанка, которая попросила оказать содействие в поиске. По ее словам, 5 октября около 12:30 на личном автотранспорте УАЗ супруг выехал на рыбалку со своим знакомым и до сих пор не вернулся домой.
Данное обращение зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по факту исчезновения лица.Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области
В ведомстве уточнили, что 9 октября в ходе поисков на озере Кутояксор обнаружена автомашина УАЗ.
В ходе осмотра документы, денежные средства, сотовые телефоны, ключи от автомашины обнаружены в салоне машины. В машине отсутствовала резиновая лодка, но лежали на месте спасательные жилеты.Пресс-служба ДП Павлодарской области
Как отметили в полиции, на месте предположительного исчезновения двух рыбаков ведутся оперативно-розыскные мероприятия, ориентирован личный состав и приданные силы: сотрудники полиции, ЧС, водолазы, специалисты-кинологи и волонтеры.
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области при загадочных обстоятельствах пропали два рыбака. На озеро Кутояксор два друга выехали 5 октября, чтобы порыбачить.