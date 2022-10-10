Начато расследование по факту исчезновения двух рыбаков в Павлодарской области

В Павлодарской области ведутся поиски пропавших при загадочных обстоятельствах двух рыбаков, полицейскими начато расследование, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения polisia.kz, о пропаже 69-летнего супруга в полицию Экибастуза заявила 64-летняя горожанка, которая попросила оказать содействие в поиске. По ее словам, 5 октября около 12:30 на личном автотранспорте УАЗ супруг выехал на рыбалку со своим знакомым и до сих пор не вернулся домой.

Данное обращение зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по факту исчезновения лица. Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

В ведомстве уточнили, что 9 октября в ходе поисков на озере Кутояксор обнаружена автомашина УАЗ.

В ходе осмотра документы, денежные средства, сотовые телефоны, ключи от автомашины обнаружены в салоне машины. В машине отсутствовала резиновая лодка, но лежали на месте спасательные жилеты. Пресс-служба ДП Павлодарской области

Как отметили в полиции, на месте предположительного исчезновения двух рыбаков ведутся оперативно-розыскные мероприятия, ориентирован личный состав и приданные силы: сотрудники полиции, ЧС, водолазы, специалисты-кинологи и волонтеры.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области при загадочных обстоятельствах пропали два рыбака. На озеро Кутояксор два друга выехали 5 октября, чтобы порыбачить.