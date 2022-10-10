В Шымкенте под колесами внедорожника погибли мать с дочерью

Утром 10 октября на пешеходном переходе в Шымкенте водитель Mitsubishi Pajero сбил мать с дочерью. Они погибли на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

По данным городской полиции, за рулем внедорожника был 24-летний водитель. Он двигался по улице Тулеметова и совершил наезд на двух пешеходов.

В результате ДТП 43-летняя женщина и ее 16-летняя дочь скончались на месте происшествия. Пресс-служба ДП Шымкента

Факт, как добавили в ведомстве, зарегистрирован по части 4 статьи 345 УК РК.

Как уточнили в пресс-службе полиции, водитель водворен в изолятор временного содержания.