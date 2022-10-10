Минздрав Казахстана не ожидает резкого роста ВИЧ-больных из-за наплыва россиян

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният заявила, что в стране не ожидают резкого роста различных инфекций из-за наплыва граждан России, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как уточнила глава Минздрава, на сегодня именно резкого роста ВИЧ-инфицированных ведомство не ожидает.

Может быть, еще рано. Наплыв россиян, по данным Министерства внутренних дел, остановился, такого наплыва нет. Очень многие россияне были здесь проездом. Поэтому нагрузки или роста каких-то инфекций из России не чувствуем и не видим. Ажар Гиният

Тем не менее министр призвала граждан соблюдать все меры предосторожности и следить за своим здоровьем.

Кроме того, она рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.

В прошлом году ожидался рост в конце октября. Мы следим за всеми волнами развития КВИ. Сейчас идет, наоборот, спад – ежедневно выявляется 30-50 больных. Ажар Гиният

Ранее министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният заявила, что в селах выросла младенческая смертность. Также она отметила, что жители сел живут дольше горожан.

Из-за нехватки квалифицированных медработников, министр предложила повысить подъемные сельским врачам.